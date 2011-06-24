Актор і режисер Джордж Клуні розлучився з італійською моделлю і актрисою Елізабет Каналіс, яких світові ЗМІ два роки вважали зарученими.

"Ми більше не разом. Це дуже складна ситуація, і ми просимо поставитися до нашого приватного життя дбайливо", - звернулися до громадськості знаменитості. Чутки про розлад між Клуні і Каналіс ходили вже кілька місяців, проте всього два тижні тому їх бачили разом на озері Комо, де у американського актора вілла.

Тим часом, знову вільний Клуні відкриє своїм фільмом "Березневі іди" (The Ides of March) Венеціанський кінофестиваль, який пройде з 31 серпня по 10 вересня.

Нагадаємо, Джордж Клуні та Елізабет Каналіс познайомилися в Римі в липні 2009 року і майже відразу ж почали зустрічатися. За Джорджем Клуні вже давно закріпилася репутація принципового холостяка, який скоріше дасть відрубати собі руку, ніж із кимось одружиться.

Мминулого тижня Каналіс зізналася в інтерв`ю журналу Chi: "Я по-справжньому вірю в шлюб. І точно знаю, що в майбутньому вийду заміж. Втім, - обмовилася вона, - зараз мене все влаштовує як є, я щаслива".

ТСН