Забужко готує нову збірку есеїстики про людей

Відома українська письменниця Оксана Забужко працює над двома збірками есеїстики, одна з яких — про людей та книги, що змінили її життя.

«До кінця року маю підготувати дві книжки есеїстики. Одну в Україні, цілковито нову. А другу — для німецького видавця, який хоче її випустити в 2012 році. До них увійдуть речі, які публікувались, а також нові есе. Підбір матеріалу — це своєрідна філігранна робота, як і підбір картин для виставки. Тобто вибрати зі старого, що публікувалося. Що дописати і доопрацювати, що додати з архіву», — розповіла О.Забужко.

За її словами, українська збірка розповідатиме про людей та книги, що змінили її життя.

«Можу сказати, який буде заголовок української книжки — «З мапи книг і людей». Метафора взята від Генрі Міллера, йому належить ця ідея. Він казав, що якщо говорити про книги та людей, які змінили його життя, то він би це представив у вигляді кімнати з двома стінами. На одній стіні зоряна мапа книжок, на другій стіні зоряна мапа особистостей. «З мапи книг і людей» — це спроба укласти мою мапу. Можливо я навіть продовжу цей проект ще через десять років. Скажімо, «З мапи книг і людей — 2». А зараз готую перший випуск, для читача це буде сюрприз», — зазначила письменниця.

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