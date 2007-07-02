Новим президентом Києво-Могилянської академії обрано Квіта

Новим президентом Національного університету “Києво-Могилянська академія” обрано Сергія КВІТА замість В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті НаУКМА.

29 червня на 16-й сесії Академічної конференції НаУКМА – вищого колегіального органу самоврядування університету - відбулися вибори президента НаУКМА. На цю посаду балотувалися професор, доктор філологічних наук, декан факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА С.КВІТ і професор, доктор філологічних наук, віце-президент з науково-навчальних студій НаУКМА Володимир МОРЕНЕЦЬ.

Сесія Академічної конференції рекомендувала Кабінету міністрів України укласти контракт на посаду президента НаУКМА з С.КВІТОМ.

Інавгурація нового президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбудеться на церемонії посвяти у студенти НаУКМА 31 серпня.

Довідка УНІАН. В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ був президентом НаУКМА з травня 1994 року.