Квитки на Джорджа Майкла в Києві коштують від $30 до $1500 (фото)

У Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» розпочато монтаж сцени для концерту Джорджа Майкла, який відбудеться 9 липня у рамках світового турне співака. Про це на брифінгу в понеділок повідомив координатор туру Роберт КУПЕР.

За його словами, для встановлення сцени прибула спеціальна бригада з Лондона зі 160 осіб, яким також допомагатимуть українські робітники.

Сцена сягатиме заввишки близько 30 метрів і складатиметься з трьох поверхів, на яких розміщатимуться музиканти, повідомив координатор туру Джорджа Майкла. Сам співак переміщатиметься по всіх поверхах сцени. Р.КУПЕР також повідомив, що спорудження сцени займе більш як 1000 годин, робітники працюватимуть у дві зміни: удень англійська бригада, уночі – українська.

Іноземців, що працюють над установленням сцени, як зазначив координатор туру, обслуговують “свої кухарі”. “Але не тому, що наш персонал має харчуватися по-особливому, просто це легше контролювати», – сказав він.

Концертна апаратура, за словами Р.КУПЕРА, прибуде до Києва вночі перед концертом на 24 хурах.

Координатор висловив задоволення роботою українських промоутерів концерту Джорджа Майкла.

Як зазначив організатор концерту Джорджа Майкла в Україні, директор компанії «Єврошоу» Сергій ГАЛУЗІН, загалом планується продати 35 тис. квитків вартістю від 150 грн. до 7,5 тис. грн. За його словами, добре розкуповуються квитки всіх номіналів, водночас великою популярністю користуються «платинові VIP-квитки» вартістю 5–7,5 тис. грн. “Ці квитки є дефіцитом, – сказав він. – Ми розповсюджуємо їх переважно серед знайомих. Загалом їх 500».