У «Парку Київська Русь» святкуватимуть Медовий Спас

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 13-14 серпня відбудеться святкування Медового Спасу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, протягом двох днів бджолярі будуть ділитися секретами своєї справи.

За словами режисера театру «Парку Київська Русь» Олександра АНДРІЄНКА, родзинкою програми вихідних днів стане дегустація млинців і яблук з медом, а також князівської медовухи.

Для гостей Парку організатори підготували автентичну ігрову розважальну програму «Садко», ігрову програму ”Медовий млинець”.

Також шанувальники пізнавального відпочинку побачать виступ кінного театру ”Парк Київська Русь” - ”Турнір – піший воїн – кінний воїн”, ”Забави на князівському дворі”.

Театр «Парку Київська Русь» влаштує для дітей програму «Бджілка Божа» - з веселощами, жартами, забавами і конкурсами.

«Ми не лише розважаємо, а й залучаємо дітей до ігрової культури тисячолітньої давнини, яка, незважаючи на часову прірву, лишається колоритною та сучасною, навіть, якоюсь мірою, мудрою, прикладного значення», - сказав О.АНДРІЄНКО.

Після «медових» розваг на гостей свята чекає ристалище. Усі бажаючі зможуть взяти участь в турнірі «Лучник та латник». Аматори-реконструктори зійдуться на полі бою, аби продемонструвати свою силу і спритність. Хто кращий: лучник чи латник, покаже поєдинок.

Усі бажаючі зможуть пройти майстер-клас із володіння усіма видами середньовічної зброї – меч, спис, лук, щит, або разом з дітьми взяти участь у ”Шоу мильних кульок” та у конкурсі ”Найкраща скульптура із піску”.

Також на відвідувачів парку чекає яскравий церемоніал посвячення у жителі Давнього Києва і занесення їхніх імен у вічнозелене Родове Князівське Дерево.

«Парк Київська Русь» відкриється для гостей о 10.00.

Театралізовані вистави театру ”Парку Київська Русь” розпочнуться: 13 серпня о 12.00 і завершаться о 19.00; 14 серпня - о 12.00 і завершаться о 19.00.

Дістатися парку можна маршрутним таксі від станції метро «Видубичі» (зупинка біля супермаркету «Фуршет»).