Пастор Черновецького був ще й журналістом

Суд у справі пастора церкви "Посольство Боже" Сандея Аделаджі розпочнеться через 2-3 тижні.

Розглядати справу буде Дніпровський районний суд Києва, повідомляють "Коментарі".

Слідство з`ясувало, що пастор, який обвинувачується в шахрайстві, створенні злочинної організації, підробці та використанні підроблених документів, є випускником Білоруського державного університету.

Як стало відомо, в 1992 році Аделаджа отримав диплом магістра журналістики №125468 з відзнакою.

Як відомо, проти пастора і ще 5-и осіб у 2009 році було порушено кримінальну справу відразу за кількома статтями.

Слідство, проведене Головним слідчим управлінням МВС України, встановило, що ці особи протягом 2006-2008 років шляхом шахрайства під виглядом високоприбуткової інвестиційної діяльності групи компаній King`s Capital заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.

У цій справі названо потерпілими 618 осіб, матеріальний збиток становить понад 52 мільйони гривень.

"Згідно з обвинувальним висновком Бандурченку, Сафонову і Єресько загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченням "легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом", - уточнив захисник потерпілих Іван Боднарук.

"Аделаджі, Колесникову і Голованову до 12 років", - додав він.

Конкретно Аделаджі інкримінується те, що він створив злочинну організацію.