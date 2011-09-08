У Парку Київська Русь відсвяткують Бабине літо і День Кікімори

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 10-11 вересня відсвяткують «Бабине літо» і «День Кікімори».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, у ці дні усі охочі зможуть зануритися в атмосферу останнього літнього тепла та поринути у слов’янську міфологію.

10 вересня у «Парку Київська Русь» відбудеться загальний майстер-клас зі слов’янської гостинності.

«Формування рис народного характеру, таких як людинолюбство, відкритість душі, відбувалось не тільки через основні види діяльності - хліборобство, скотарство, гончарство, бджільництво, але і під впливом середовища. Звідси знаменита слов’янська гостинність», - зазначили організатори.

Також цього дня «Парк Київська Русь» проведе середньовічну імпровізацію «Найгостинніша світлиця», де згадають правила і традиції частування шановних гостей.

Крім того, на гостей свята чекають музичне театралізоване дійство на основі слов’янського міфу «Як коваль щастя викував», інтерактиви з глядачами, жарти, розіграші, несподівані повороти сюжету і феєричний фінал.

11 вересня у «Парку Київська Русь» зустрінуть «День Кікімори». Гостей запрошують на ”Весілля Лісовика та Кікімори”. Театр Парку представить запальну програму розваг Київської Русі.

«Жартівливі дійства, танці та хороводи – усі гості можуть долучитися до свята. Театральне дійство з життя племен полян і древлян представить історію про слов’янських Ромео і Джульєтту з родинними війнами і ненавистю, але зі щасливим кінцем. Всюдисущі скоморохи зіграють постановку «Лісні духи рятують лісовика», - обіцяють організатори.

Парк відкривається для гостей з 10.00.

10 і 11 вересня театралізована вистава театру ”Парку Київська Русь” розпочнеться о 12.00 і завершитися о 19.00. У суботу Парк працює до 22.00, у неділю - до 19.00.

Дістатися парку можна маршрутним таксі від станції метро «Видубичі» (зупинка біля супермаркету «Фуршет»).