У Луцьку в День туризму можна буде безкоштовно відвідати музеї та замок

У Луцьку 27 вересня відзначатимуть День туризму під гаслом «День відкритих дверей та відкритих можливостей».

Про це УНІАН повідомила начальник відділу розвитку туризму міської ради Наталія БУНДА.

За її словами, цього дня буде безкоштовний вхід у Луцький замок, підземелля Кафедрального костелу св. Петра і Павла, музей Волинської ікони, Волинський краєзнавчий музей, Художній музей, Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки.

Крім того, буде організовано безкоштовні екскурсії історичними місцями міста, одна з них – англомовна.

«Це робиться для того, щоб якомога більше жителів та гостей міста мали змогу відвідати знамениті місця», - відзначила Н.БУНДА.