30 вересня стартує VI Міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокіммерія»

VI Міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокіммерія» пройде з 30 вересня до 3 жовтня на Арабатській стрілці.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, фестиваль у зазначені терміни пройде в пансіонаті «Експрес» (сел. Счастливцеве Генічеського району Херсонської області).

Всього, за даними журі, у програмі фестивалю будуть представлені 110 робіт з 14 країн.

Гран-прі фестивалю включає вручення «Золотої медалі «UNICA», диплому і грошової винагороди у сумі 2,5 тис. грн.

Нинішнього року серед номінацій фестивалю: ”Краще режисерське рішення (авторська ідея, втілення)”, ”Краща операторська робота”, ”Кращий фільм, створений дитячими студіями, школами”, ”Приз глядацьких симпатій”, ”Кращий однохвилинний фільм”. Переможці даних номінацій одержать по 2 тис. грн.

Також будуть присуджені додаткові нагороди: «За актуальність теми та її вдале висвітлення», «За вдале висвітлення теми патріотизму», «За вдале висвітлення молодіжної теми на кіноекрані», «За вдале висвітлення екологічної тематики на кіноекрані», «За високе поетичне висвітлення теми любові до свого рідного краю» і «За творчий пошук у висвітленні теми гармонії людини з дійсністю».

Окрім основних і додаткових нагород VI фестивалю «Кінокіммерія» передбачені нагороди за певні творчі успіхи у створенні фільмів з врученням дипломів фестивалю за окремим рішенням журі фестивалю.

За окремим рішенням журі фестивалю з кращих фільмів фестивалю «Кінокіммерія» будуть наперед обрані фільми, які можуть бути номіновані на участь у 74-му Міжнародному фестивалі незалежного кіно «UNICA», який проходитиме в серпні 2012 року у м. Руссе (Болгарія). Остаточне рішення щодо фільмів, які представлятимуть Україну на 74-му Міжнародному фестивалі «UNICA», буде оголошено оргкомітетом фестивалю «Кінокіммерія» до 1 лютого 2012 року.

Фестиваль проводиться за організаційної підтримки Національної спілки кінематографістів України, обласного управлінням культури і туризму, Херсонського комунального підприємства «Кіновідеопрокат».

Крім того, у рамках фестивалю пройде ІV Всеукраїнський фотоконкурс «Кіно», де будуть представлені роботи з популяризації аматорського і професійного кіномистецтва мовою фотографії.