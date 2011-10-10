Діти напишуть «рекордну» книгу

Читачі Національної бібліотеки України для дітей 13 жовтня почнуть виготовляти книгу найбільшого формату за участю найбільшої кількості авторів.

Як повідомили УНІАН у Бібліотеці, ідея проекту виникла у дитячої письменниці Євгенії Пірог - Казкарки Джінні. Саме Євгенія запропонувала написання «Срібної Книги» доручити маленьким читачам бібліотеки і взяла на себе задачу долучити до цього відомих українських письменників, художників і книговидавців.

З жовтня по березень відбудеться десять зустрічей. Кожна зустріч – своєрідний майстер-клас від відомих письменників, художників і видавців. Саме вони розповідатимуть дітям про те, як народжується книга і потрапляє до читача. На кожну зустріч запрошуватимуться інші гості.

Учасниками творчого процесу будуть учні 2-4 класів. Упродовж зустрічей діти вигадуватимуть казкову історію, яку на сторінках «Срібної Книги» допоможуть записати та проілюструвати професіонали - творчі гості проекту.

Першу сторінку рукописної книги під час зустрічі 13 жовтня четверокласники київської школи № 163 створюватимуть за допомогою поетки, казкарки Катерини Єгорушкіної, художниці Анни Говді та редактора видавництва «Грані-Т» Олени Мовчан.

Навесні на завершення проекту всі сторінки «Срібної читацької Книги» будуть заповнені. Планується, що книга вийде чималенькою за розмірами (формат А2), а також за кількістю сторінок. Організатори сподіваються зареєструвати результат роботи як рекорд України.

Проект має ще одну складову – привернути увагу громадськості до комплектування книгами дитячих бібліотек. Передбачається збір дитячих книг від гостей зустрічей та від широкої громадськості, яка зацікавлена у підтримці читацької активності дітей. Книги, що надійдуть до Національної бібліотеки України для дітей на адресу проекту «Срібна Книга», будуть передаватись і до інших дитячих бібліотек країни.