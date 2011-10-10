У Києві відкриється виставка учениці відомого скульптора Григорія Крука

14 жовтня о 18 годині у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відкриється виставка живопису і скульптури Христини Кишакевич-Качалуби зі Швейцарії.

Експозицію авторка присвятила до 20-річчя Незалежності України.

Христина Кишакевич-Качалуба народилася в українській родині в Аргентині. Закінчила студії мистецтва в університеті Пітсбурга (США). Продовжила навчання в Українському вільному університеті в Мюнхені (Німеччина) в одного з найвідоміших у світі українських скульпторів – Григорія Крука. (Між іншим, Круків портрет її авторства зберігається у Національному художньому музеї в Києві). Захистила докторат з історії мистецтва. Роботи мисткині знаходяться у музеях та приватних колекціях Аргентини, Канади, США, Іспанії, Німеччини, Швейцарії, Франції та України.

За власним зізнанням пані Христини, вона любить працювати в обох жанрах. Каже, що коли росли діти (має їх троє), легше «йшла» скульптура. Для малярства потрібні були атмосфера і час. Тепер, коли син і доньки виросли, натхнення приходить як на малярство, так і на скульптуру.

– Це – важливих два десятиліття, які охоплюють складний шлях перетворення пострадянської людини у вільного українця, – говорить Христина Кишакевич-Качалуба. – Виставку творять зокрема портрети наших великих історичних постатей (гетьмана Івана Мазепи, митрополитів Андрея Шептицького і Василя Липківського), тому що вони – приклад вільного думання.

– Також, продовжує вона, – відвідувачі зможуть побачити ікону Христа.Власне, вона центральна. Мені подобається вислів з Євангеліє: «Пізнайте правду і правда визволить вас!». В експозицію увійшли дві скульптури, які я виставляла майже двадцять років тому в Києві та Львові. Перша – «Козак з дівчиною». Вона символізує, що з пари постає родина, з родини – суспільство, Церква… Друга – «У хресті наша надія». Тобто, ті люди довкола хреста свідчать про те, що боротьба за утвердження України триває, а, отже, потрібно ще багато наших молитов, добрих справ і солідарності.

Виставка триватиме до 28 жовтня. Далі її побачать у Львові, Перемишлі, Кракові та Варшаві.