У Києві відкриється виставка учениці відомого скульптора Григорія Крука
Христина Кишакевич-Качалуба спеціально приїде зі Швейцарії
|Христина Кишакевич-Качалуба
Експозицію авторка присвятила до 20-річчя Незалежності України.
Христина Кишакевич-Качалуба народилася в українській родині в Аргентині. Закінчила студії мистецтва в університеті Пітсбурга (США). Продовжила навчання в Українському вільному університеті в Мюнхені (Німеччина) в одного з найвідоміших у світі українських скульпторів – Григорія Крука. (Між іншим, Круків портрет її авторства зберігається у Національному художньому музеї в Києві). Захистила докторат з історії мистецтва. Роботи мисткині знаходяться у музеях та приватних колекціях Аргентини, Канади, США, Іспанії, Німеччини, Швейцарії, Франції та України.
|"Матер Горн при жовтому небі"
– Це – важливих два десятиліття, які охоплюють складний шлях перетворення пострадянської людини у вільного українця, – говорить Христина Кишакевич-Качалуба. – Виставку творять зокрема портрети наших великих історичних постатей (гетьмана Івана Мазепи, митрополитів Андрея Шептицького і Василя Липківського), тому що вони – приклад вільного думання.
|"Дорога через село"
Виставка триватиме до 28 жовтня. Далі її побачать у Львові, Перемишлі, Кракові та Варшаві.