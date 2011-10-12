Зірка фільмів Єжи Гоффмана почитає вірші в Києві

14 жовтня 2011 року о 19.00 в Молодому театрі (Прорізна, 17) відбудеться польсько-український поетичний салон Анни Димної.

Під час зустрічі в Києві прозвучать вірші славетних польських поетів ХХ-ХХІ століття, а саме: Чеслава Мілоша, Збіґнєва Герберта, Віслави Шимборської, Тадеуша Ружевича, о.Яна Твардовського - польською та українською мовами.

Поезію читатимуть відомі польські актори: Анна Димна, Катажина Завісляк-Дольни, Радослав Кшижовський та знані представники української театральної сцени: Поліна Лазова, Ігор Славинський, Марк Дробот.

Музичною родзинкою салону буде виступ краківських акордеоністів – віртуозів «Motion Trio», які виконають музичні твори Фридерика Шопена, Войцеха Кіляра, Кароля Шимановського у власних обробках.

Прес-конференція з приводу відкриття салону відбудеться 14 жовтня о 14.00 в приміщенні Молодого театру (вул. Прорізна, 17).