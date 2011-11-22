У Києві покажуть найкращі фільми Каннського кінофестивалю

З 1 по 4 грудня у столичному кінотеатрі Київ триватиме щорічний фестиваль Вікенд у Каннах. У програмі — найкращі хіти і прем`єри міжнародного Каннського кінофестивалю.

Зокрема, це фільм Гавр фінського режисера Акі Каурісмякі, що отримав цього року Приз ФІПРЕССІ Каннського МКФ. Картина розповідає історію про людяність в епоху іммігрантських чвар, повідомили Корреспондент.net у компанії Артхаус Трафік.

Також показуватимуть засновану на реальних подіях іронічну драму сестер Дельфін та Мюріель Кулен 17 дівчат. Фільм пропонує глядачам несподіваний погляд на питання підліткової вагітності.

У гостросюжетному бойовику Стефана Рібожа Загін особливого призначення героїню відомої актриси Даян Крюгер викрадають таліби.

Романтична комедія Жака Перреара Крутий поворот вже встигла підкорити українського глядача цього літа на Одеському міжнародному кінофестивалі.

А спортивна драма Режиса Варньє Фінішна пряма про тандем колишньої ув`язненої та сліпого легкоатлета змусить повірити, що в житті ніколи не пізно почати все з нового старту.

Спеціальною подією Вікенду в Каннах, за словами організаторів, цього року стануть покази на честь культової французької актриси Наталі Бай, яка особисто відвідає столицю України і представить київській публіці картини зі своєю участю — короткометражний кіно-альбом 5 портретів Наталі Бай (2011) і титуловану стрічку 2005 року Молодий лейтенант, за роль в якій актриса отримала французький Оскар — премію Сезар.

По Каннській червоній доріжці в Києві пройдуть: Наталі Бай, режисер і лауреат премії Оскар Режис Варньє, що в 1999 році зняв франко-українську стрічку Схід-Захід. Також Стефан Рібожа й Жан-Люк Перреар — представники молодого покоління французьких режисерів, кожен з яких представить українській публіці свій перший повнометражний фільм.



Корреспондент.net

