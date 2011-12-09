Письменниця, радник Президента України Ганна ГЕРМАН відмовилася від участі в конкурсі ВВС на кращу книжку року. Про це йдеться в заяві Г.ГЕРМАН на адресу ВВС, переданій УНІАН. Причиною стало зневажливе висловлювання одного з членів журі на адресу читачів, які проживають у Росії, сказала вона. «Член журі конкурсу Ірина Славінська, - ідеться в заяві, - у своєму блозі дозволила собі зневажливе публічне висловлювання на адресу читачів, які проживають у російській глибинці. Також вона піддала сумніву те, що звичайний робітник може читати книжки. Вважаю таку поведінку члена журі неприйнятною, такою, що порушує етичні норми, демократичні засади й принципи, що передбачають однакове ставлення до людей, незалежно від їх національності, походження, місця проживання чи релігійних переконань. Думаю, поведінка, за якої людина зневажає іншу людину лише через те, що та інша людина живе в Росії, є неприйнятною в нашому суспільстві. Переконана – це суперечить і тим принципам та стандартам, за якими працює ВВС. Висловлюючи глибоку повагу до всіх інших членів журі, а також до колективу редакції та аудиторії ВВС, усе ж змушена просити зняти мою книжку з участі в конкурсі».

Книжка Г.ГЕРМАН “Червона Атлантида” вийшла навесні цього року.