У Лондоні вручили кінопремію BAFTA

У Лондоні пройшла церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA.

Найкращою кінострічкою, на думку журі, стала німа чорно-біла стрічка «Артист» французького режисера Мішеля Хазанавічуса, а його самого названо кращим режисером.

«Артист» також отримав і найбільше число призів — всього фільм удостоєний семи нагород, у тому числі за кращий сценарій, постановку, музику і дизайн костюмів.

Приз за кращу жіночу роль отримала актриса Меріл Стріп за екранізацію образу колишнього британського прем`єр-міністра Маргарет Тетчер у фільмі «Залізна Леді``.

Нагадаємо, фільм "Артист» вже отримав багато нагород: його було удостоєно головних призів Каннського кінофестивалю і «Золотого глобуса», фільм отримав призи Гільдії режисерів і гільдії продюсерів Америки, а також кінокритиками США його було названо кращим фільмом у цьому році.

zn.ua