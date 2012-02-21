Кулиняк хоче змінити керівництво всіх заповідників

Міністр культури Михайло Кулиняк заявляє про намір змінити наглядові ради всіх національних заповідників.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Ukranews.



"Наглядові ради будуть оновлені у всіх заповідниках, у першу чергу на ті, які передані в управління Міністерства культури", - сказав Кулиняк.



Він нагадав, що нещодавно Кабінет Міністрів змінив наглядову раду заповідника "Софія Київська", який був переданий в управління Мінкульту весною 2011 року.



Міністр зазначив, що вже найближчим часом планується проведення засідань наглядових рад основних за значенням заповідників.



Як відомо, з початку року Мінкультури змінило директорів низки заповідників і музеїв.



Зокрема, міністерство звільнило гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Марину Громову, призначивши замість неї Вікторію Лісничу.



Наталю Клименко було звільнено з посади гендиректора Національного музею Тараса Шевченка, а замість неї був призначений Дмитро Стус.



Неля Куковальська була звільнена з посади гендиректора Національного заповідника "Софія Київська".



Історична правда