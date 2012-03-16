Соцмережа "ВКонтакте" ввела цензуру на посилання

Соціальна мережа "ВКонтакте" заблокувала посилання на сайти, розташовані в домені nethouse.ru, оскільки з них поширювалися віруси. Про це повідомив прес-секретар ресурсу Владислав Циплухін. За його словами, це звичайна практика, що дозволяє уникнути зламів сторінок користувачів соціальної мережі.

Зазначимо, Nethouse - російський сервіс, що дозволяє користувачам самостійно створювати сайти для свого бізнесу. В якості адреси для такого сайту може бути вказаний не тільки свій домен, а й домен третього рівня вигляду "ім`ясайту.nethouse.ru". Читайте: "ВКонтакте" дозволила користувачам стежити один за одним

Зазначимо також, що 14 березня команда Nethouse випустила відкритий лист на адресу засновника "ВКонтакте" Павла Дурова. У ньому йдеться, що з 30 січня 2012 соціальна мережа блокує посилання на сайт nethouse.ru і на 13 тисяч користувальницьких ресурсів в цьому домені. При спробі переходу по такому посиланню користувач бачив попередження про те, що сайт, на який він хоче потрапити, може бути небезпечним і містити віруси.

ВКонтакте vkontakte.ru У зв`язку з цим, представники Nethouse вимагали від Дурова пояснити, чому його сервіс вважає, що вправі вирішувати, за якими посиланнями користувачі можуть переходити, а за якими - ні. "Введена Вами цензура стала свого роду способом зведення рахунків з неугодними сайтами та сервісами", - йдеться у відкритому листі.

Водночас, Циплухін висловив сподівання, що найближчим часом адміністратори "ВКонтакте" і Nethouse налагодять зв`язок і будуть оперативно обмінюватися інформацією про заражені сайти. Як відомо, зазвичай "ВКонтакте" попереджає про посилання, отримані за допомогою сервісів, які скорочують лінки, оскільки користувач не бачить, на який сайт він буде перенаправлений. Також потенційно небезпечними соцмережа вважає сторінки, розміщені на безкоштовних хостингах.

ТСН