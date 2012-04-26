Безвізовий режим з Туреччиною буде лише в оксамитовий сезон

На засіданні Кабінету міністрів України було затверджено угоду про безвізові поїздки з Туреччиною.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, якого цитує Сегодня, пише Українська правда.

"На засіданні уряду ... затвердили угоду про безвізові поїздки з Туреччиною. Тепер обміняємося нотами з турецькою стороною, і через три місяці угода набуде чинності ... Тепер я доручив оперативно обмінятися нотами, щоб в оксамитовий сезон українці могли поїхати в Туреччину без віз ", - йдеться в повідомленні Грищенка.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали угоду про безвізовий режим 22 грудня 2011.