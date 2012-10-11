Археологи знайшли точне місце вбивства Юлія Цезаря

На Марсовому полі в Римі іспанські археологи виявили точне місце вбивства Юлія Цезаря.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними місцевих ЗМІ, під час розкопок на місці першого кам`яного театру Помпея науковці знайшли цементну плиту, яка явно не належить до внутрішніх споруд будівлі та є своєрідним пам`ятником одному з найбільших людей античності.

На думку фахівців, постамент 3 метри завширшки і 2 метри заввишки було встановлено на місці вбивства Цезаря за часів правління його внучатого племінника і спадкоємця - імператора Августа. Розташування плити підтверджує теорію істориків про те, що Цезар головував на засіданні Сенату і був убитий на тому місці, що належить йому за статусом.

Видатний політичний діяч, полководець і письменник свого часу Гай Юлій Цезар загинув від рук республіканців-змовників 15 березня 44 року до нашої ери під час засідання Сенату. Вчені вважають, що за попередньою домовленістю кожний зі змовників постарався завдати йому хоча б одного удару стилом (гострою дерев`яною паличкою для письма).

Після смерті на тілі давньоримського диктатора було виявлено 23 колоті рани.

На сьогоднішній день точно невідомо, помер Цезар від смертельного удару на виявленому археологами місці чи від крововтрати в іншому оточенні.