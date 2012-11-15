У Національній філармонії сьогодні звучатиме скрипка Гварнері

Сьогодні у Києві відкривається IV Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, яке є засновником та головним організатором події, конкіст триватиме до 24 листопада.

На IV Міжнародний музичний конкурс привезуть скрипку Гварнері, виготовлену 285 років тому. Сьогодні у Колонній залі Національної філармонії України звучатиме скрипка легендарного італійського майстра Джузеппе Гварнері Дель Джезу (1698-1744 р.р.), найвидатнішого представника родини Гварнері, що уславилася виготовленням смичкових інструментів. Скрипку зроблено у Кремоні у 1727 році. Цей інструмент улюбленого майстра Ніколо Паганіні зберігся у чудовому стані і користується великим попитом у провідних світових виконавців.

Унікальну скрипку спеціально на Міжнародний музичний конкурс ім. Миколи Лисенка привезе всесвітньовідомий скрипковий майстер, професор Королівської академії музики в Лондоні Флоріан Леонард. 15 листопада, на відкритті конкурсу, на скрипці Гварнері гратиме лауреат І Міжнародного конкурсу ім. Лисенка Дмитро Ткаченко, а в останній день музичного форуму на скрипці зіграє лауреата цьогорічного конкурсу.

У конкурсі братимуть участь понад 200 молодих музикантів з 16 країн світу. Конкурс традиційно відбудеться у чотирьох номінаціях: фортепіано, скрипка, віолончель, сольний спів. До складу міжнародного журі увійшли всесвітньовідомі музиканти та музичні діячі.

Піаністи змагатимуться у Колонному залі ім.М.Лисенка Національної філармонії України, скрипалі – у Великому залі Національної музичної академії України ім. П.Чайковського, віолончелісти – в Будинку вчених Національної академії наук України, вокалісти – І та ІІ тури у Малому залі Національної музичної академії України ім.П.Чайковського, а ІІІ тур у Національному театрі опери та балету.

Супроводжуватимуть виступи фіналістів чотири симфонічних оркестри: Симфонічний оркестр Національної філармонії України («фортепіано»), Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України («скрипка»), Державний естрадно-симфонічний оркестр України («віолончель»), Симфонічний оркестр Національної опери України («сольний спів»).

Перша премія, яку отримає переможець, становитиме 20 тисяч дол. і звання лауреата; друга – 14 тис. дол. і звання лауреата; третя премія – 8 тис. дол. і звання лауреата.

Також вручатимуться заохочувальні премії – 5 тис. дол. і диплом та 3 тис. дол. і диплом; спеціальна премія «За найкраще виконання твору Миколи Лисенка» – 3 тисяч дол. і диплом та «Найкращому концертмейстеру конкурсу» – 1 тис. дол. та диплом.