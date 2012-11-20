У Луврі відкривається виставка скульптур Пінзеля

В одному з найбільших музеїв світу Луврі (Париж, Франція) завтра, 21 листопада, відкриється виставка скульптур Іоанна-Георга Пінзеля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу охорони пам’яток Тернопільського обласного управління архітектури Ярослав Пелихатий, загалом на виставці буде представлено скульптури з музейних фондів Тернопільського краєзнавчого музею, Прикарпатського та Львівського музеїв, а також дияконські ворота із бучацької церкви Святої Покрови.

Виставлятимуть експозицію в капличці Лувру, в якій раніше приймали присягу французькі королі. Триватиме виставка до 25 лютого 2013 року.

«Дерево на окремих скульптурах поточив шашіль і реставратори працювали над його усуненням. Бо французи дуже прискіпливо ставляться до робіт, які виставлятимуть у Луврі, вони переживають, щоб шашіль не перейшов на їхні музейні експонати, тому звертають особливу увагу на знешкодження цих шкідників під час підготовки експонатів. У Луврі напередодні експонування усі скульптури ще поміщають в спеціальні барокамери, які забезпечують цілковите знешкодження шашелю», – зазначив Я.Пелихатий.

У Тернополі з нагоди відкриття виставки випустили альбом, який розповідає про творчість Іона-Георга Пінзеля і буде представлений на відкритті виставки.

«Він містить зображення усіх робіт скульптора, які збереглися в Україні, а це понад 50 скульптур. Інформація подана двома мовами – українською та англійською. Бо французи каталог про скульптора видали тільки французькою мовою», – зазначила тернопільський мистецтвознавець, дослідник творчості І. Пінзеля Віра Стецько.

В Україні мистецький альбом про творчість І.Пінзеля з фотографіями його робіт коштуватиме 250 грн.

За даними В.Стецько, на реставрацію робіт І. Пінзеля Україна витратила майже 1 млн грн.

«Таких масштабних реставраційних робіт останнім часом в нашій державі не проводили», – зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, жителі Бучача та села Рукомиш не хотіли віддавати роботи І.Пінзеля на виставку до Лувра, оскільки не вірили, що потім ці роботи повернуть у їхні храми. Дияконські ворота середини 18 ст. роботи І.Пінзеля з бучацького храму Святої Покрови громада міста надала лише після того, як отримала взамін з обласного художнього музею антипедії роботи І.Пінзеля.

А жителі Рукомиша сховали скульптуру святого Оніфрія і її на виставці не буде. Це мала бути єдина кам’яна скульптура І.Пінзеля в експозиції у Луврі.

Довідка УНІАН. Іван Георгій Пінзель – видатний український скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо, засновник Львівської школи скульпторів. Свого часу жив та працював на Тернопільщині. Досі дослідники не знають, де і коли він народився.