Цьогорічне Берлінале відкриє «Великий майстер»

Міжнародний Берлінський кінофестиваль, який входить до трійки найпрестижніших (поряд з Каннами і Венецією), відкривається в четвер увечері в палаці Berlinale Palast.

Фільмом-відкриттям стане довгоочікувана стрічка "Великий майстер" (The Grandmaster) відомого гонконгського режисера-естета Вонга Кар-Вая, пише РІА "Новости". Директор Берлінале Дітер Косслік охарактеризував нову роботу Кар-Вая як "дивовижний, візуально потужний фільм". Сам режисер не тільки буде присутнім на прем`єрі картини, але й очолить журі основного конкурсу фестивалю.

Крім нього до складу журі також увійшли: данський режисер і сценарист, володарка премії "Оскар" за фільм "Помста" Сюзанна Бір, німецький режисер Андреас Дрезен, що отримав у 2002 році відразу дві нагороди Берлінале за картину "Гриль-бар "На півдорозі", американський кінооператор Еллен Красс, що працювала над фільмами Мішеля Гондрі та Джима Джармуша, іранська художниця і режисер Ширін Нешат, що має в своєму арсеналі два призи Венеціанського кінофестивалю, американський актор Тім Роббінс, відомий за фільмами "Втеча із Шоушенка" і "Таємнича річка", і грецький продюсер Афіна Рахель Цангарі, чиї фільми брали участь у кінофестивалях у Венеції і Локарно.

На головну нагороду Берлінського кінофестивалю - "Золотого ведмедя" - цього року претендує 19 картин.

Разом із соціальними фільмами про глибинку російського і американського режисерів, будуть в берлінському конкурсі і фільми, які приваблюють не стільки проблематикою, скільки зоряним акторським складом.

У цьому плані найбільш очікуваною є, напевно, стрічка Стівена Содерберга "Побічний ефект" з Джудом Лоу, Кетрін Зета-Джонс, Руні Мара і Ченінгом Татум у головних ролях.

Найбільш загадковою у фестивальній програмі стала картина іранського режисера Джафара Панахі, який перебуває під домашнім арештом за антиурядову діяльність і має від іранської влади заборону на заняття професією і виїзд за кордон. Поза тим, його нова робота "Закрита завіса", що розповідає про самотнє життя чоловіка з собакою і молодою дівчиною, які ховаються від ісламського закону, буде претендувати на призи Берлінале.

Чимало цікавих робіт представлено і у позаконкурсній програмі. Спеціальною подією фестивалю стане показ мюзиклу Тома Хупера "Знедолені". Екранізацію роману Віктора Гюго в Берліні представить сам режисер разом з виконавицею ролі Фантіни Енн Хетевей.