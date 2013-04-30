200-річчя Шевченка відзначатимуть спільно з Україною ще 4 країни

Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко провів нараду щодо організації проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, під час якої обговорено актуальні питання спорудження у м.Астана (Республіка Казахстан) пам’ятника Т.Шевченку, відзначення ювілею у Литовській Республіці, Російській Федерації, Республіці Польща та інших державах, а також проведення заходів у міжнародних організаціях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

У нараді взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, які відповідають за хід підготовки до ювілейних заходів.

Учасниками наради було здійснено огляд виконання завдань, визначених Президентом України та урядом. Особлива увага була приділена тим напрямам, які вимагають активізації зусиль та ресурсів, зокрема, реконструкціям, ремонтам, будівництву об’єктів, підготовці та друку видань, виробництву теле- та кінофільмів тощо.

Поряд з цим підкреслювалася важливість міжнародного аспекту святкувань з огляду на вагомий внесок Кобзаря у світову культурну спадщину.