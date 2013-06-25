У Пирогово відкриють «Дуб Перуна»

6-7 липня у Музеї під відкритим небом у Пирогово відбудеться свято Купала, на якому буде відкрито експозицію “Дуб Перуна”.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Піклувальної ради Європейської економічної палати торгівлі (EEIG) Ігор Дідковський.

Він зазначив, що культове дерево прадавніх слов'ян, що було присвячене Перуну, знайшли у Десні ще у 1975 році. Вік дубу близько двох тисяч років, з яких близько тисячі років він пролежав у мулі і воді. “Потім він 5 років був десь в Інституті археології і вже 33 роки лежить в музеї у Пирогово. Тому хочеться повернути рідне джерело, і тому в музеї буде експозиція “Дуб Перуна””, - сказав Дідковський.

В свою чергу генеральний директор Національного музею народної архітектури і побуту України Дмитро Заруба зазначив, що це єдиний в Україні священний дуб, який був знайдений і зберігся донині. “Нам потрібно відновити цю експозицію для того, щоб всі відвідувачі, кияни, іноземні туристи побачили, дійсно, святиню, яка залишилась і, на жаль, зберігалась не в тому стані, в якому повинна була б. Ми не кажемо про те, що експозиція - це буде якесь ритуальне місце. Це буде просто експозиція, до якої будуть запрошуватись відвідувачі, різноманітні громадські організації для того, щоб відтворювати ті традиції культури, духовності, історії, яку має Україна”, - додав Заруба.

Він також зазначив, що дуб відреставрують завдяки спеціальним речовинам для того, щоб зберегти його якомога довше.

“Якщо ставити дуб, то на найближчі 2 тисячі років. Шпаклюватимуть його тріщини, а потім покриватимуть певним розчином. Він буде стояти під відкритим небом і збережеться для наступних поколінь як експонат і духовна святиня”, - додав Дідковський.

Заруба також повідомив, що у дні святкування Купала в музеї також буде відкрито зону відпочинку, будуть проходити майстер класи, виступатимуть етноколективи та народні хори, відбуватиметься інсталяція стародавніх традицій та обрядів, прославлення “Дубу Перуна”, а також святкова дискотека.