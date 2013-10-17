17-27 жовтня. Великий антикварний салон

З 17 по 27 жовтня 2013 року в Мистецькому Арсеналі відбудеться VI Великий антикварний салон.

Заголовним проектом Салону стане виставка робіт художників одного із найяскравіших творчих поколінь ХХ ст – Марка Шагала, Пабло Пікассо, Моїса Кіслінга, Натана Альтмана, Хани Орлової - художників Паризької школи із приватної колекції Feldman Family Museum. Виставка представлена Міжнародним благодійним фондом «Фонд Олександра Фельдмана» в межах спеціального доброчинного проекту "Мистецтво милосердя 2".

23 жовтня у рамках проекту пройде закритий благодійний аукціон, де кожен зможе стати власником твору мистецтва та зробити свій благодійний внесок у будівництво Центру реабітітації дітей та підлітків з психічними розладами, який буде частиною комплексу "FELDMAN ECOPARK" - першого в Україні "соціального мультиплексу".

Основу колекції складають роботи представників знаменитої Паризької школи із приватної колекції Олександра Фельдмана. У рамках Паризької школи було умовно об'єднано кілька поколінь інтернаціонального співтовариства художників, сформованого у столиці Франції після 1900 року. Вони не були пов'язані ані формальними відносинами, ані загальними ідеями, ані професійними переконаннями, однак завдяки високій концентрації творчих сил, вільному спілкуванню і дружньому змаганню у їх середовищі виникла унікальна атмосфера, що сприяла народженню нових форм образотворчої мови, кристалізації індивідуального бачення і вираження, але не єдності стилю.

Усього в рамках спецпроекту VI Великого антикварного салону глядачі побачать 85 творів живопису, графіки та скульптури, створених 47 художниками кінця XIX - ХХ століття.

Також на VI Великому антикварному салоні у Мистецькому Арсеналі буде представлено виставку вибраних творів із приватної колекції знаменитого українського мистецтвознавця Ігоря Диченка. Спецпроект покликаний чи не вперше масштабно ввести унікальну колекцію живопису і графіки періоду авангарду до мистецького вжитку. Окремі твори або частини зібрання Ігоря Диченка виставлялися в рамках різноманітних вітчизняних і міжнародних проектів починаючи із середини 1980-х років. Такі виставки відбувалися, зокрема, у США, Франції., Польщі, Нідерландах, Данії, Росії. Втім, масштабної виставки, котра би продемонструвала цілісну колекцію і утвердила місце цієї легендарної мистецької збірки в історії українського мистецтва і у культурному спадку нашої країни, досі не відбувалося.

Зібрана відомим українським мистецтвознавцем і художником, дослідником українського авангарду Ігорем Диченком унікальна мистецька колекція сьогодні є одним із найбагатших і найцінніших приватних мистецьких зібрань України. Формування цієї безпрецедентної колекції світового значення стало справою життя Ігоря Сергійовича: зацікавившись мистецтвом, що на той момент не входило в орбіту "офіційних" мистецьких інтересів і не закуповувалося до музейних фондів, Ігор Диченко ще із 60-х років став збирати витвори українських авангардистів. Роботи художників початку і середини 20-го століття він вишуковував по майстернях, купував у родин авторів за свою студентську стипендію або гонорари від мистецтвознавчих публікацій в українській пресі. Одним з перших він обґрунтував мистецьке значення творів О.Богомазова, В.Єрмилова, О.Хвостенка-Хвостова, О.Тишлера, К.Малевича, В.Пальмова, С.Никритина і групи бойчукістів.

Українсько-канадська фундація Art foundations of Andrew Icon представляє колекцію надбанних хрестів XVI-XVIII століть. Зібрані витвори монументальної металевої пластики походять зі знищених у різний час храмів Буковини. Колекція формувалася протягом 75 років, її започатковано було у 1938 році. Колекція Art foundations of Andrew Icon представляє розвиток стилістики церковних хрестів від зразків візантійського стилю до зрілого бароко.

Також Великий антикварний салон 2013 представить зібрання провідних українських галерей, антикварних магазинів і приватних колекціонерів: Салон "Антикваріат" (Київ), Магазин "Антик" (Харків), Художня галерея "Арт-Юг" (Ялта), Галерея "Арт-Бульвар" (Севастополь), Галерея "АтрибутЪ" (Київ), Галерея "АРТКАПІТАЛ" (Київ), Галерея "BLAGOVEST 69" (Харків), Аукціонний дім "Terra Decorum", Антикварний салон "Епоха" (Київ), Антикварний салон "Епоха" (Полтва), Галерея "Стара колекція" (Київ), Приватна колекція "Арт-Антік" (Київ), Приватна колекція Владлена Рябченко (Харків), Приватна колекція Олександра Крилова "Memorabilia" (США), Art foundations of Andrew Icon (Україна-Канада).