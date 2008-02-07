У Ріо-де-Жанейро оголосили переможців цьогорічного карнавалу

Перше місце другий рік поспіль посіла школа самби “Бейджа Флор”. На другому місці – “Сальгуєро”, на третьому – “Гранде Ріо”.

Загалом же в танцювальному змаганні на знаменитому самбадромі брали участь 12 шкіл самби. За їхніми виступами спостерігали понад 80 тисяч глядачів. Серед них були як місцеві мешканці, так і численні туристи, які традиційно у лютневі дні з‘їжджаються на бразильський карнавал з різних куточків світу.

ICTV