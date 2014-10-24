У Хмельницькому п'яні підлітки потрапили до міліції, вказавши в готелі мету приїзду "бухати" й "теракти"

Про це УНІАН повідомили в СЗГ УМВС України в Хмельницькій області

У повідомленні сказано, що троє юнаків, які приїхали з Донецька та Івано-Франківська, під час поселення в один із готелів Хмельницька, заповнюючи анкету в графі «місце проживання» зазначили «ДНР», а теракти визначили як мету приїзду. Персонал закладу повідомив про це міліцію і працівники Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області одразу прибули на місце події для з’ясування обставин.

У міліції зазначають, що з’ясувалося, що то юнаки так пожартували. В повідомлені сказано, що «розмова була довгою, так як хлопці були у стані сильного алкогольного сп’яніння і ледь могли говорити». «Врешті-решт, усі затримані покаялись у скоєному, за їхніми словами ніхто й не думав, що жарт закінчиться так невдало», йдеться в повідомленні.