У румунській школі учні вивчають біологію за скелетом колишнього директора

Про це повідомляє Romania-Insider.com. Чоловік, який помер в 1965 році, заповідав своє тіло освітній установі в якості навчального матеріалу.

Колишній директор школи Олександр Грігоре Попеску (Alexandru Grigore Popescu) народився в 1890 році. У 18-річному віці він почав викладати. Попеску пропрацював у навчальному закладі близько 50 років. Після себе вчитель залишив також кілька блокнотів з віршами і піснями для дітей, повідомляє Lenta.ru.

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Співробітники школи розповіли, що нещодавно скелет був конфіскований Міністерством охорони здоров'я і безпеки для проведення гігієнічної експертизи. Його повернули школі, переконавшись, що він безпечний. Наочний посібник зберігається в скляній шафі в одному з кабінетів і використовується на уроках біології.