Оптична ілюзія у дзеркалі підірвала мережу: фото дівчини стало вірусним

На момент написання замітки твіт дівчини лайкнули майже 50 тисяч користувачів.

Мешканка Іспанії Марісоль опублікувала в Twitter селфі в дзеркалі. Але щось пішло не так: дівчина ненароком створила оптичну ілюзію.

Читайте такожНахабний песець, який став зіркою мережі, повернувся по рибу й привів боязку подругу (відео)Twitter обрізав фотографії Марісоль, і користувачам почало здаватися, що у дівчини неприродно худі ноги, передає "Медуза".

"Я подумала, що біла смуга — це відстань між твоїми ногами", — написала одна з дописниць Марісоль.

Твіт Марісоль став вірусним; на момент написання замітки його лайкнули майже 50 тисяч користувачів. Інші користувачі почали надсилати дівчині колажі, припускаючи, який вигляд могли б мати її ноги.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) February 24, 2018

soneone just commented "your legs still thin tho" on my last ig picture💀💀 — marisol (@milanoysl) February 25, 2018

no i don't look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj — marisol (@milanoysl) February 24, 2018

Раніше Різ Уізерспун та Опра Уїнфрі знялися для обкладинки Vanity Fair, але щось пішло не так.