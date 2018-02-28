Оптична ілюзія у дзеркалі підірвала мережу: фото дівчини стало вірусним
Мешканка Іспанії Марісоль опублікувала в Twitter селфі в дзеркалі. Але щось пішло не так: дівчина ненароком створила оптичну ілюзію.
Читайте такожНахабний песець, який став зіркою мережі, повернувся по рибу й привів боязку подругу (відео)Twitter обрізав фотографії Марісоль, і користувачам почало здаватися, що у дівчини неприродно худі ноги, передає "Медуза".
"Я подумала, що біла смуга — це відстань між твоїми ногами", — написала одна з дописниць Марісоль.
Твіт Марісоль став вірусним; на момент написання замітки його лайкнули майже 50 тисяч користувачів. Інші користувачі почали надсилати дівчині колажі, припускаючи, який вигляд могли б мати її ноги.
yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl— marisol (@milanoysl) February 24, 2018
soneone just commented "your legs still thin tho" on my last ig picture💀💀— marisol (@milanoysl) February 25, 2018
no i don't look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj— marisol (@milanoysl) February 24, 2018
#ochopic.twitter.com/5f3p5Z0k3E— Noel Borges (@noel_first_noel) February 26, 2018
Раніше Різ Уізерспун та Опра Уїнфрі знялися для обкладинки Vanity Fair, але щось пішло не так.