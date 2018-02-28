Оптична ілюзія у дзеркалі підірвала мережу: фото дівчини стало вірусним

11:03, 28 лютого 2018
Курйози
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Селфи вийшло не дуже / фото twitter.com/milanoysl

Читайте такожНахабний песець, який став зіркою мережі, повернувся по рибу й привів боязку подругу (відео)Twitter обрізав фотографії Марісоль, і користувачам почало здаватися, що у дівчини неприродно худі ноги, передає "Медуза".

"Я подумала, що біла смуга — це відстань між твоїми ногами", — написала одна з дописниць Марісоль.

Твіт Марісоль став вірусним; на момент написання замітки його лайкнули майже 50 тисяч користувачів. Інші користувачі почали надсилати дівчині колажі, припускаючи, який вигляд могли б мати її ноги.

Раніше Різ Уізерспун та Опра Уїнфрі знялися для обкладинки Vanity Fair, але щось пішло не так.

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Теги: #оптична ілюзія#селфі у дзеркалі