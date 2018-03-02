Без конфузів не обійшлося: Янукович обмовився на прес-конференції

Під час прес-конференції "легітимного" не обійшлося без конфузів.

Екс-президент Віктор Янукович оконфузився на прес-конференції, переплутавши прізвища Петра Порошенка з Юлією Тимошенко.

Читайте такожЯнукович дає прес-конференцію у Росії (наживо)"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", - заявив втікач на прес-конференції в Москві 2 березня, передає "Обозреватель".

Як повідомляв УНІАН, висвітлювати першу прес-конференцію Януковича в Москві прибули кілька десятків журналістів з РФ, України та інших країн. Раніше прес-конференції він давав у Ростові-на-Дону.