Без конфузів не обійшлося: Янукович обмовився на прес-конференції

11:34, 02 березня 2018
Курйози
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Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS

Читайте такожЯнукович дає прес-конференцію у Росії (наживо)"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", - заявив втікач на прес-конференції в Москві 2 березня, передає "Обозреватель".

Як повідомляв УНІАН, висвітлювати першу прес-конференцію Януковича в Москві прибули кілька десятків журналістів з РФ, України та інших країн. Раніше прес-конференції він давав у Ростові-на-Дону.

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