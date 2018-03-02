Перша прес-конференція Януковича у Москві: проводять подвійний огляд перед входом до залу (фоторепортаж, відео)
10:47, 02 березня 2018Політика
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Вхід до залу для прес-конференцій дозволяється після подвійного огляду - двічі потрібно пройти через рамки металодетекторів.
На прес-конференції колишнього президента-втікача Віктора Януковича в Москві посилено заходи безпеки.
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Вхід до залу для прес-конференцій дозволяється після подвійного огляду - двічі потрібно пройти через рамки металодетекторів. Охорона не пропускає журналістів з рідинами.
Висвітлювати першу прес-конференцію Януковича в Москві прибули кілька десятків журналістів з РФ, України й інших країн. Раніше прес-конференції він проводив у Ростові-на-Дону.
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