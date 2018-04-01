Нацполіція розповіла про курйозні виклики у День сміху

Нацполіція нагадує, що за хибний виклик спецслужб передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

У День сміху, 1 квітня, прес-служба Нацполіції розповіла у Facebook про найкурйозніші виклики патрульних.

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- Заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни.

- Хлопчик повідомив патрульним, що у комп’ютерній грі у нього вкрали зброю. Він вказав, що має адресу іншого гравця.

- Харків'янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п'ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відчинити квартиру.

- У Дніпрі чоловік поскаржився поліції на те, що придбав газету "Пенсіонер" в одному лотку за 1,75 гривні, а в іншому її продають за 2 гривні.

- У Тернополі заявник попросив допомоги поліції через те, що його дружина привела додому коханця Олександра.

Нацполіція нагадує, що за хибний виклик спецслужб передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.