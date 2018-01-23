На Житомирщині засудили банду телефонних шахраїв

На Житомирщині засудили до ув'язнення телефонних шахраїв, які повідомляли жертвам про ДТП за участю родичів потерпілих і виманювали гроші.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, рішення суду щодо зловмисників набуло чинності вчора, 22 січня.

Читайте такожНа хвилі паніки: в Україні почав процвітати бізнес з продажу довідок про щеплення від кору (відео)

Тепер організатор злочинної групи та його поплічник, які ошукали жителів Житомира й області майже на півмільйона гривень, сядуть за грати відповідно на 7,5 та 6,5 років. До того ж, буде конфісковано усе майно зловмисників. Ще одну учасницю групи - молоду жінку, яка має на утриманні двох малолітніх дітей, позбавили волі на 3 роки з випробуванням.

Вже відомо, що 27-річний неодноразово судимий житомирянин, відбуваючи чергове покарання у місцях позбавлення волі, організував злочинну групу з трьох чоловік, до якої залучив 22-річного знайомого житомирянина та 30-річну вінничанку. Протягом березня-вересня 2014 року вони вчинили низку злочинів.

Зокрема, телефонуючи до потерпілих, зловмисники обманювали людей, повідомляючи їм про скоєння їх близькими родичами ДТП або про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іншим особам.

Скориставшись схвильованим та розгубленим станом потерпілих, зловмисники пропонували жертвам вирішити ситуацію та залагодити справу за певну суму грошей, яку вони обіцяли передати нібито працівнику міліції за непритягнення їх родича до кримінальної відповідальності.

Діючи за заздалегідь розробленою схемою, ці шахраї ошукала понад двадцять житомирян та

жителів області - переважно літнього віку - та заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 400 тис. грн.