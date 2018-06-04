Качка влаштувала в Москві нерівний бій з таксистом: в мережі показали кадри інциденту (відео)

Судячи з усього, птаха сприйняла чоловіка як потенційну загрозу для своїх пташенят і накинулася на нього.

У Москві качка напала на чоловіка, який спробував наблизитися до її виводку. Читайте такожКаченята з мамою влаштували транспортний колапс у центрі Запоріжжя (відео) Качка, яка переводила через дорогу своїх пташенят, напала на таксиста, який намагався прогнати її з проїжджої частини. Після такого рішучого опору таксист залишив спроби прогнати її.

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