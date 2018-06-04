Качка влаштувала в Москві нерівний бій з таксистом: в мережі показали кадри інциденту (відео)

17:25, 04 червня 2018
Курйози
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Качка, яка переводила через дорогу своїх пташенят, напала на таксиста, який намагався прогнати її з проїжджої частини.

Після такого рішучого опору таксист залишив спроби прогнати її.

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Теги: #таксист#качка на дорозі