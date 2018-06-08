Пес поласував кавуном "по-людськи" і став зіркою мережі (відео)

За пару днів відео подивилися понад 4,3 мільйони людей.

Кумедний пес по кличці Чешир, який із задоволенням поїдає кавун, підкорив користувачів мережі.

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Відео опублікувала в Twitter користувач під ніком @JenelleBnstr.

На відео господиня підносить до морди свого вихованця скибочку кавуна. Пес починає його їсти, акуратно відкусуючи невеликими шматочками, як людина.

Ролик швидко набрав вірусну популярність. За пару днів його подивилися понад 4,3 мільйони людей. Підписники зазначили, що собака відкушує кавун так само, як зробила би це людина.

Як повідомляв УНІАН, мавпа влаштувала "снігопад" з пір'я і "підірвала" мережу.