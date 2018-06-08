Пес поласував кавуном "по-людськи" і став зіркою мережі (відео)

10:34, 08 червня 2018
Курйози
3028 0

Читайте такожКрокодил накинувся на священика під час масового хрещення в озері

Відео опублікувала в Twitter користувач під ніком @JenelleBnstr.

На відео господиня підносить до морди свого вихованця скибочку кавуна. Пес починає його їсти, акуратно відкусуючи невеликими шматочками, як людина.

Ролик швидко набрав вірусну популярність. За пару днів його подивилися понад 4,3 мільйони людей. Підписники зазначили, що собака відкушує кавун так само, як зробила  би це людина.

Як повідомляв УНІАН, мавпа влаштувала "снігопад" з пір'я і "підірвала" мережу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #собака