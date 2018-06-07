Мавпа влаштувала "снігопад" з пір'я і "підірвала" мережу (відео)

14:06, 07 червня 2018
Курйози
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На відео, опублікованому звіринцем, видно, як орангутанг розриває ковдру і розкидає навколо пір'я. 9-річна самка сильно радіє штучного снігопаду. За лічені секунди пір'ям були засипані і вольєр, і сама мавпа. Працівникам зоопарку довелося наполегливо попрацювати, щоб усунути наслідки розваг мавпочки.

Як повідомляв УНІАН, качка влаштувала в Москві нерівний бій з таксистом.

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Теги: #курйози#мавпа