Російський турист намагався видовбати букву "К" на стіні римського Колізею

Туриста з Росії затримали в Колізеї в той момент, коли він намагався видовбати на античній стіні букву "К". У дирекції музею повідомили, що акт вандалізму помітив один із доглядачів, після чого втрутилися карабінери, передає ТАСС.

"Вони встановили національність порушника і пред'явили звинувачення. Тепер залежить від правоохоронців, якими наслідками це обернеться для туриста - ув'язненням, штрафом або якими-небудь іншими адміністративними заходами стягнення", - пояснили в дирекції Колізею.

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Літера "К" шириною 17 і висотою 25 см, залишена на внутрішній стіні амфітеатру 1 століття н. е., добре помітна неозброєним поглядом. За словами фахівців Управління зі збереження археологічної спадщини Риму, які прибули для оцінки збитку, він досить суттєвий.

З початку 2014 року це вже п'ятий подібний випадок в Колізеї, який щодня в середньому відвідують 10-12 тис. чоловік, а в найбільш активні дні "високого сезону" до 25 тис. В дирекції вказують на брак персоналу для забезпечення охорони пам'ятника, що відноситься до культурної спадщини людства.