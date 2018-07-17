Киян кличуть на "молитву за зниження цін на громадський транспорт"

Організатори акції звуть киян 5 серпня прийти до Києво-Печерської Лаври і взяти участь у «молитві».

Після різкого збільшення цін на проїзд у громадському транспорті жителів столиці закликають зібратися на «Молитву за зниження цін на громадський транспорт у Києві».

Відповідний захід з'явилася в соцмережі Facebook.

Організатори акції звуть киян 5 серпня прийти до Києво-Печерської Лаври і взяти участь у «молитві». На захід вже відгукнулися сотні людей, а більше тисячі – цікавляться ним.

Читайте такожСправжній ажіотаж: напередодні подорожчання проїзду у київському метро пасажири поповнили картки на майже 6 млн поїздок

«Дістало, що ціни на проїзд зростають, а грошей ти більше не заробляєш? Потрібно їздити на метро і тролейбусі, а тепер це задоволення тільки для багатих? Приходь і молися з нами за зниження цін на проїзд у громадському транспорті», – йдеться в повідомленні заходу.

«Амулети від кондукторів є у продажу?», «Зі своїм кагором пускають?», «За долар по 5 буде?», – жартують користувачі соцмережі на сторінці «Молитви».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Києві вдвічі зросли ціни на проїзд у міському наземному пасажирському транспорті - з 4 до 8 грн за поїздку. Тариф на проїзд в столичному метро підвищено з 5 до 8 грн.

Разом з тим, пасажири метро, які користуються системою поповнення безконтактних карток, у разі одноразового поповнення картки на 50 поїздок, мають можливість платити за 1 поїздку 6,50 грн.

Вранці 17 липня по Києву розвісили банери, які критикують підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. «Віталік, 8 грн – це перебір» – проголошують банери.