По Києву з'явилися банери з написом "Віталік, 8 гривень - це перебор" (фото)

Один з таких банерів з'явився навпроти будівлі КМДА, проте через якийсь час його зняли.

Вранці 17 липня по Києву розвісили банери, що критикують підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

Як повідомляє "Страна.uа", один з таких банерів з'явився близько 8.00 на одному з будинків по вулиці Хрещатик, прямо напроти будівлі Київської міської державної адміністрації. Через якийсь час розтяжку зняли.

Крім того, відомо, що таких банерів у столиці як мінімум кілька - такий самий помітили на "Осокорках", але де вони всі знаходяться - поки що не відомо.

Відзначається, що фраза "це перебор" стала відомою під час Евромайдана. Пісня Майкла Щура "Це перебір" стала одним з головних хітів революціонерів, після чого пішла в меми.

Як повідомляв УНІАН, з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становить 8 гривень за одноразову поїздку. При цьому кияни можуть заощадити при покупці безконтактних карток метро і проїзних.