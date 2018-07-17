По Києву з'явилися банери з написом "Віталік, 8 гривень - це перебор" (фото)

12:34, 17 липня 2018
Курйози
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По Києву розвісили банери, що критикують підвищення тарифів на проїзд / Страна.uа

Як повідомляє "Страна.uа", один з таких банерів з'явився близько 8.00 на одному з будинків по вулиці Хрещатик, прямо напроти будівлі Київської міської державної адміністрації. Через якийсь час розтяжку зняли.

фото Страна.uа

Крім того, відомо, що таких банерів у столиці як мінімум кілька - такий самий помітили на "Осокорках", але де вони всі знаходяться - поки що не відомо.

Відзначається, що фраза "це перебор" стала відомою під час Евромайдана. Пісня Майкла Щура "Це перебір" стала одним з головних хітів революціонерів, після чого пішла в меми.

Як повідомляв УНІАН, з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становить 8 гривень за одноразову поїздку. При цьому кияни можуть заощадити при покупці безконтактних карток метро і проїзних.

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Теги: #Київ#метро#підвищення тарифів#вартість проїзду у Києві