В ОАЕ арештували трьох молодих людей за танці на дорозі

Поліція Абу-Дабі арештувала трьох молодих людей за виконання популярного в соцмережах танцю на проїжджій частині.

Прокуратура Абу-Дабі видала наказ про арешт і притягнення до відповідальності трьох осіб за виконання танцю Kiki Dance на дорозі.

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Ці дії були розцінені як загроза життю і здоров'ю інших учасників дорожнього руху, передає russianemirates.com. Згідно з заявою Юридичного департаменту Абу-Дабі, особи порушили громадський порядок, підштовхували у соціальних мережах інших людей на дії, що суперечать цінностям і традиціям суспільства ОАЕ.

За останні три дні хештег #Kiki потрапив у тренди соціальних мереж. Під цим хештегом користувачі викладають відео, на якому танцюють поруч машиною, що котиться по дорозі, під композицію популярного співака Drake «In My Feelings». Вся ця тенденція має назву Kiki Challenge.

Ідея Kiki Challenge полягає в тому, щоб вийти з машини, поки вона повільно котиться, відкрити двері і танцювати поряд з нею.

Співробітники прокуратури стверджують, що участь у так званому Kiki Challenge – переслідуваний законом злочин. Забава загрожує її учасникам тюремним ув'язненням або штрафом.

Влада підкреслює, що вихід з автомобіля під час руху і танці на дорозі являють небезпеку як для самого «танцюриста», так і для інших учасників дорожнього руху.

До того ж, така поведінка суперечить суспільним цінностям ОАЕ і підриває моральні підвалини.

Влада має право арештувати будь-яку людину, яка вирішила взяти участь в акції.

Співробітники департаменту також заявили про згубний вплив так званого «челленджу». На думку представників влади, молоді люди повинні витрачати свій час на корисні заходи, що відповідають цінностям ОАЕ. Молодим людям не варто сліпо слідувати західній моді. Департамент закликав зірок соцмереж бути більш відповідальними перед молоддю і суспільством.