У Дубаї засуджений чоловік, побитий жінкою за непристойну пропозицію

Дубайський суд першої інстанції визнав винним 28-річного чоловіка алжирського походження в тому, що він чіплявся до 43-річній жінці і публічно ображав її, повідомляють "Російські Емірати".

Читайте такожВ ОАЕ жінка віддала своєму вже одруженому "нареченому" $80 тисяч і машинуЖінка-адвокат разом з товаришем перебувала в торговому центрі, коли обвинувачений підійшов до неї, повідомив, що хоче познайомитися, і запропонував вступити в інтимний зв'язок.

Жінка тут же зняла взуття і почала бити ним чоловіка, який почав ображати жертву.

Обвинувачений нібито також торкнувся жінки двічі, перш ніж спробував піти. Жінка зняла чоловіка на свій мобільний телефон, щоб показати поліції.

Згідно з постановою, обвинувачений, який не визнав себе винним, проведе 6 місяців у в'язниці, а після буде депортований.

У суді чоловік заявив, що не приставав до жертви. За його словами, жінка прокляла його матір, і йому довелося заступитися за неї.