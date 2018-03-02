В ОАЕ двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло

В цілях зменшення кількості незаміжніх жінок у країні, влада ОАЕ вирішила виплачувати житлову допомогу еміратським чоловікам, які мають двох дружин.

Міністерство розвитку інфраструктури ОАЕ ухвалило рішення надавати чоловікам-еміратцям житлову допомогу за другу дружину так, як і за першу.

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«Другій дружині мають бути забезпечені ті ж умови проживання, як і першій», – пояснив міністр Абдулла Бельхайф Аль Нуайме, повідомляє khaleejtimes.com.

Члени Національної ради дійшли висновку, що житлова допомога посприяє зменшенню кількості незаміжніх жінок в ОАЕ.

«Міністерство має спростити для чоловіка прийняття рішення про вступ в шлюб з другою жінкою, надавши йому можливості для розширення житла. Крім цього, такий крок дозволить вирішити і проблему самотніх жінок», – зазначив член Національної ради Хамад Аль Рахумі.

Таким чином, члени Ради вважають, що, вирішуючи житлове питання, влада також зможе зняти проблему зниження соціального статусу, оскільки саме висока вартість житла зупиняє чоловіка, щоб мати більше однієї дружини.

Міністр розвитку інфраструктури повідомив, що спочатку було запропоновано виділяти для другої дружини «окрему прибудову до головного будинку першої дружини», яка буде служити для неї житлом.

Однак, він додав, що пізніше міністерство таку ідею відкинуло, як несправедливу по відношенню до другої дружини. «Було б нерозумно надати другій дружині будинок гірший, ніж першій».