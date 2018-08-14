Не треба соромитися: на вулицях Парижа з'явилися відкриті пісуари, місцеві жителі обурені (фото)

Дизайнер "Уритротуара" сказав, що його пристрій пропонує "екологічне рішення проблеми громадських туалетів".

Нові екологічні, але нічим не приховані від поглядів перехожих пісуари з'явилися на вулицях Парижа, викликавши обурення місцевих жителів.

Яскраво-червоний "уринуар", встановлений неподалік від Собору Паризької Богоматері на острові Сен-Луї, викликав особливе обурення, пише Reuters.

Місцеві жителі звернулися до мерії з проханнями про його демонтаж і планують подати петицію.

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"Немає необхідності поміщати щоось настільки непристойне і потворне в історичному центрі", - сказала 68-річна власниця салону предметів венеціанського мистецтва Паола Пелліцарі.

Дизайнер "Уритротуара" (назва походить від двох французьких слів, що позначають пісуар і тротуар) сказав, що його пристрій пропонує "екологічне рішення проблеми громадських туалетів".

Пристрій являє собою коробку з отвором у передній частині і діжкою квітів зверху, всередині якого міститься солома, яка перетворюється на компост, придатний для подальшого використання в парках і садах.

Проте жителі острова Сен-Луї кажуть, що вигляд нічим не огородженого пісуара псує їх вишуканий район.

“Нам сказали, що ми повинні прийняти це, але це абсолютно неприйнятно. Це руйнує спадщину острова. Хіба люди не можуть вести себе пристойно?" - сказав власник арт-галереї, розташованої неподалік.

Місцевий мер Аріель Вейля наполягає на тому, що ці пристрої все ж необхідні.

“Якщо ми нічого не зробимо, тоді чоловіки просто продовжать справляти потребу на вулиці, - сказав він. - Якщо це справді сильно турбує людей, то ми знайдемо інше місце".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї чоловік застряг у туалеті, коли спробував дістати з нього телефон. Він засунув руку занадто глибоко, а витягнути самостійно вже не зміг.