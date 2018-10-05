"Без підборів не випускають": зріст Путіна висміяли в мережі (фото)

Путін "попався" на хитрощах із ростом на зустрічі з індійським прем'єром Моді в Нью-Делі.

Російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Його знову звинуватили у використанні підборів і підкладок.

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Чергові "махінації" зі зростом Путіна помітив політолог Олексій Голобуцький.

"Путін сьогодні на зустрічі з індійським прем'єром Моді в Нью-Делі: знову обнімався і тримався за ручки. Що цікаво, номінально і Путін, і Моді - одного зросту. А на фото Путін - на півдолоні нижче. І це при тому, що Моді в якихось пантофлях, а Путіна без підборів, підкладок і кріплень не випускають, як завжди", - написав Голобуцький.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путіна на підборах висміяли в мережі.