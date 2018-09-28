"Пожаліємо малюка": Путіна на підборах висміяли в мережі (фото)

Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" з ростом.

Російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" з ростом. На цей раз Путін надів туфлі з нестандартно високими підборами.

Відповідний знімок на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував журналіст Іван Яковина.

"Фотка - Бімба. Але найприкольніше - це підбори. Вдивіться, у нього майже жіноче взуття", - підписав він фото.

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Інші користувачі не відставали від автора і також повправлялися в дотепності в коментарях під фото.

"Навіщо він це робить? Начебто у його випадку зріст щось визначає", "Карлик", "Не ображай маленьких!", "Нормальне взуття як для діда 65 років. Навіть майже 66 йому", "На які хитрощі тільки не йдуть ці низькорослі мужчінкі","Пожаліємо малюка ", - написали вони.

Як повідомляв УНІАН, Путіна і президента Таджикистану, які тримаються за руки, висміяли в мережі.