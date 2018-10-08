У США поліція виявила в лісі секс-ляльку і переплутала її з трупом (фото)

За даними поліції, Манді була однією з останніх моделей секс-ляльок і коштувала тисячі доларів. Поки невідомо, як і чому вона опинилася в лісі.

В американському штаті Огайо поліція знайшла в лісі секс-ляльку і переплутала її з трупом дівчини.

Про це повідомляє видання Metro. Поліцейські виявили в лісі біля дороги сміттєвий мішок, вміст якого нагадувало мертве тіло. Правоохоронці викликали судмедексперта, але до його приїзду витягли знахідку і зрозуміли, що це секс-лялька. Поліцейські прозвали її Манді.

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Місцеві жителі встановили на місці знахідки Манді невеликий пам'ятний монумент. На неї приносять іграшки, квіти, свічки та повітряні кульки. Могила стала місцевою визначною пам'яткою.

За даними поліції, Манді була однією з останніх моделей секс-ляльок і коштувала тисячі доларів. Поки невідомо, як і чому вона опинилася в лісі.

У середині вересня в Австрії перехожі прийняли секс-ляльку за потопельницю. Поліцейські не змогли визначити природу знахідки, довелося викликати рятувальників з баржею.