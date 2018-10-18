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Взявся за старе: Ердоган задрімав на прес-конференції з Додоном (відео)

15:05, 18 жовтня 2018
Курйози
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Реджеп Ердоган і Ігор Додон / скріншот

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Відповідне відео розмістив у Twitter журналіст Абдулла Бозкурт.

Ердоган прибув з офіційним візитом в Кишинів 17 жовтня, за результатами переговорів з владою Молдови була підписана декларація про співпрацю між двома країнами. Також Ердоган відвідав гагаузьку автономію в складі Молдови.

Нагадаємо, рік тому Ердоган задрімав під час виступу президента Петра Порошенка в Києві.

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Теги: #Ердоган#Додон#прес-конференція