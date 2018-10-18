Взявся за старе: Ердоган задрімав на прес-конференції з Додоном (відео)
15:05, 18 жовтня 2018Курйози
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Ердоган прибув з офіційним візитом в Кишинів 17 жовтня.
Реджеп Ердоган і Ігор Додон / скріншот
Президент Туреччини Реджеп Ердоган задрімав під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Ігорем Додоном.
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Відповідне відео розмістив у Twitter журналіст Абдулла Бозкурт.
Ердоган прибув з офіційним візитом в Кишинів 17 жовтня, за результатами переговорів з владою Молдови була підписана декларація про співпрацю між двома країнами. Також Ердоган відвідав гагаузьку автономію в складі Молдови.
Нагадаємо, рік тому Ердоган задрімав під час виступу президента Петра Порошенка в Києві.
#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 17, 2018
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