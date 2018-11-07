У Львові грабіжник ховався від поліцейських на дереві

Група осіб із погрозами відібрала у чоловіка іноземну валюту.

У Львові на залізничному вокзалі троє невідомих відібрали у громадянина 100 доларів та 200 злотих, погрожуючи пістолетом.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

"Інспектори негайно кинулись на пошуки зловмисників і вже за кілька хвилин на вулиці Городоцькій виявили підозрілих чоловіків. Останні, побачивши службовий автомобіль, кинулись врізнобіч, та патрульні оперативно їх наздогнали. Один з втікачів навіть встиг залізти на дерево, ховаючись між гілками та на прохання поліцейських хутко спустився донизу", - йдеться у повідомленні.

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В одного з них виявили кошти в іноземній валюті, які могли належати заявнику. Згодом постраждалий самостійно вказав, що саме затримані особи відібрали в нього гроші.

Ймовірних нападників затримали, на місце прибула слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події.