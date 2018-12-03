В американському шоу висміяли надто тепле рукостискання Путіна та саудівського принца (відео)

Також у пародії з'являється Дональд Трамп.

Актори популярного американського сатиричного шоу Saturday Night Live зіграли пародію рукостискання президента Росії Володимира Путіна і саудівського принца Мухаммеда бін Салмана аль-Сауда на саміті G20.

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Відповідне відео опубліковано в Twitter шоу. Роль Путіна виконує Бек Беннетт – в його виконанні президент РФ постає з голим торсом, як на фотосесіях з рибалок у 2009 і 2017 роках.

Як повідомляв УНІАН, під час церемонії фотографування на полях саміту G20 російський президент Володимир Путін піднявся на подіум раніше від американського колеги, але Трамп пройшов повз нього. Пізніше в залі першого пленарного засідання Володимир Путін привітався з принцом Саудівської Аравії, але Трампа вітати не став.