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З'явилися фото сумного Путіна, повз якого проходить ігноруючий його Трамп

19:00, 30 листопада 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

Під час церемонії фотографування на полях саміту G20 російський президент Володимир Путін піднявся на подіум раніше американського колеги, але Трамп пройшов повз нього. Пізніше, в залі першого пленарного засідання, Володимир Путін привітався з принцом Саудівської Аравії, але Трампа вітати не став.

У Буенос-Айресі (Аргентина) з 30 листопада по 1 грудня проходить саміт "Великої двадцятки". Саміт G20 - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.

Володимир Путін і Дональд Трамп / REUTERS

У Кремлі розраховували провести зустріч Путіна з Дональдом Трампом, однак агресія Росії проти України в Керченській протоці сплутала їм всі карти.

Довгі переговори з Білим домом про узгодження зустрічі двох президентів, начебто завершилися успіхом, однак в останній момент Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Washington Post заявив, що може скасувати заплановану зустріч з Путіним на саміті G20. Після цього у своєму Твіттері Трамп підтвердив, що зустрічі не буде.

Дональд Трамп / REUTERS

29 листопада Трамп заявив, що вирішив скасувати зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", бо Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці. "На основі того факту, що суда і моряки не були повернуті Україні з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати раніше заплановану зустріч з президентом Володимиром Путіним в Аргентині. Я розраховую на змістовну зустріч, як тільки ситуація буде врегульована", - підкреслив Трамп у Twitter.

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Теги: #Дональд Трамп#саміт G20#Володимир Путін