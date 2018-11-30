З'явилися фото сумного Путіна, повз якого проходить ігноруючий його Трамп

З полів саміту G-20 з'явилися перші фото розчарованого Путіна, що стоїть на тлі президента США Дональда Трампа, який проходить повз нього.

Під час церемонії фотографування на полях саміту G20 російський президент Володимир Путін піднявся на подіум раніше американського колеги, але Трамп пройшов повз нього. Пізніше, в залі першого пленарного засідання, Володимир Путін привітався з принцом Саудівської Аравії, але Трампа вітати не став.

У Буенос-Айресі (Аргентина) з 30 листопада по 1 грудня проходить саміт "Великої двадцятки". Саміт G20 - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.

У Кремлі розраховували провести зустріч Путіна з Дональдом Трампом, однак агресія Росії проти України в Керченській протоці сплутала їм всі карти.

Довгі переговори з Білим домом про узгодження зустрічі двох президентів, начебто завершилися успіхом, однак в останній момент Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Washington Post заявив, що може скасувати заплановану зустріч з Путіним на саміті G20. Після цього у своєму Твіттері Трамп підтвердив, що зустрічі не буде.

29 листопада Трамп заявив, що вирішив скасувати зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", бо Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці. "На основі того факту, що суда і моряки не були повернуті Україні з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати раніше заплановану зустріч з президентом Володимиром Путіним в Аргентині. Я розраховую на змістовну зустріч, як тільки ситуація буде врегульована", - підкреслив Трамп у Twitter.